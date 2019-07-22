Апеляційний суд відмовився знімати арешт з активів Коломойського у справі Приватбанку

Київський апеляційний суд відмовив Нацбанку у знятті арешту з активів екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського та компаній, які йому належать.

Відповідні відомості з’явилися у судовому реєстрі.

Зазначається, що НБУ хотів зняти арешт, щоб мати можливість погасити заборгованість банку за кредитами.

Це вже друге рішення не на користь Нацбанку. Сам арешт на активи Коломойського наклала Генпрокуратура у справі про ймовірне виведення коштів з Приватбанку його колишніми власниками перед націоналізацією у 2016 році.

Ці активи перебували в іпотеці НБУ і наразі він намагається їх продати, щоб погасити цю іпотеку.

Серед арештованого майна, зокрема, земельні ділянки на гірськолижному курорті "Буковель" та майно металургійних заводів олігарха в Україні.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Рекомендуємо почитати:

Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?

Ігор Коломойський: Я вважаю, що Порошенко – моя маріонетка

Економічна правда