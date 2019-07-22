Ціни на дизель і автогаз із Росії можуть зрости після введення мита

Введення спеціального мита на дизельне пальне та скраплений газ із Росії у відповідь на "нафтові" санкції Москви може вплинути на його вартість.

Про це повідомив один із трьох найбільших імпортерів дизпального та скрапленого газу Wexler Group, йдеться у публікації Економічної правди.

"Мусимо визнати, що в разі введення мита 3,75% Wexler не зможе втримати ціни на попередньому рівні", — зауважили в компанії.

В уряді запровадження санкцій пояснюють необхідністю знизити маржу трейдера-імпортера, яка начебто перевищує ринковий рівень.

У Wexler же зазначають, що розрахунки, на яких базувалося рішення українського уряду, некоректні або такі, що робилися на неправдивих даних. І додають, що група завжди тримала мінімальні ціни на ринку і мала мінімальну маржу.

"На ринку нема "надринкової" маржі на дизельне пальне, що постачається трубопровідним транспортом", — зазначили у Wexler.

Ще два великих імпортери - ОККО та WOG – утримались від коментарів, поки не побачать повного тексту офіційного документа.

Нагадаємо:

Київ через три місяці відповів на "нафтові" санкції Москви і запровадив спеціальні мита на дизельне пальне та скраплений газ із Росії.

ЕП дізналась, кого найбільше зачепить це рішення, і як можуть відреагувати АЗС. Читайте детальніше у публікації: Податок на "трубу". По кому вдарять мита на дизель і автогаз з Росії.

Економічна правда