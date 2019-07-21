Зеленський розповів, хто може отримати крісло прем’єра

Президент Володимир Зеленський чекає на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем’єра.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам на виборчій дільниці

"Прем’єр-міністр….Вважаю, що ця людина має бути абсолютно професійним економістом. Я би хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем’єром, ні спікером, ні лідером якоїсь фракції. Я бачу таку людину. Чесно вам скажу, проводжу вже консультації, говорю. [Не знаю] наскільки я маю на це право, але хочу мати бачення. З декількома людьми проводжу", - сказав він.

Зеленський проголосував на виборах, але цього разу він не показав бюлетеня зі своїм вибором і не зізнався журналістам, кого підтримав, пояснивши це тим, що йому "достатньо вже штрафів".

"На який результат (сподіваюся)? На чесний і справедливий. Це ж люди наші вирішують. Думаю, що будуть чесні і справедливі вибори, і люди покажуть, як вони відносяться до тієї партії, яку я не буду зараз називати", - заявив президент.

На питання про те, який перший законопроект вноситиме на розгляд нової Ради, він відповів: "Ну, один з перших, бо там в перший день буде не один законопроект, я впевнений. Ну, вже нарешті ми повинні зняти з вами недоторканість".

Нагадаємо:

Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час голосування у другому турі президентських виборів на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.

Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення. Лише тоді Зеленський сховав документ зі словами: "Я не показав. Ви не бачили".

Після цього у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поліція перевірить факт демонстрації бюлетеня кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і дасть правову оцінку інциденту.

Згодом у штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського приїхали представники поліції та склали адмінпротокол щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.

Українська правда