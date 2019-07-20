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Великий забудовник заявляє про арешт рахунків свого заводу

Субота, 20 липня 2019, 14:05
 

Районний суд Черкас заарештував рахунки підприємства будівельної групи "Ковальська" — "Бетон Комплекс" — за поданням Служби безпеки та Генеральної прокуратури.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби групи.

За словами представників "Ковальської", арешт рахунків може призвести до зупинки підприємства.

"17 липня в "Альфа-Банк" та "Укрсиббанк", з якими співпрацює Група "Ковальська", надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси, в якому йдеться про те, що ТОВ "Бетон Комплекс" має ознаки фіктивності і діє поза правовим полем", - заявили в прес-службі.

"Постановою накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках вищевказаних банківських установ і зупинено видаткові операції за такими рахунками", - сказано в повідомленні.

У той же час в компанії заявляють, що підприємство є одним з дев'яти виробництв бренду "Бетон від Ковальської" і одним з лідерів виробництва конструктивного залізобетону в Україні.

"Вимога про арешт коштів базується на твердженні слідчого Головного слідчого управління СБУ, що, нібито, підприємство не має жодних виробничих потужностей, власного майна, працевлаштована в ньому тільки одна людина, будь-які офісні або складські приміщення не орендуються. У той же час, на підприємстві працює понад 700 осіб", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, завод має власну логістичну систему з великим парком спеціального транспорту.

"Кияни і мешканці інших міст України постійно бачать бетономішалки, автоцистерни, тягачі і т.д. з логотипом "Бетон від Ковальської". Це велике підприємство", - зазначають в компанії.

Так, зазначений завод в 2018 році сплатив 99 млн грн податків, а за 6 місяців поточного року - 64 млн грн.

У зв'язку з цим група "Ковальська" звернулася до президента та голови СБУ з вимогою розібратися в ситуації і зняти арешт з рахунків.

Нагадуємо:

Виробничі потужності підприємства в рік становлять 78 тис куб м залізобетону і 155 тис куб м тротуарної плитки на рік.

Промислово-будівельна група "Ковальська" є провідним виробником будівельних матеріалів, девелопером та забудовником України.

Група об'єднує 9 заводів-виробників будівельних матеріалів, які відомі в Україні під брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek, "Ковальська Граніт".

Економічна правда

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