Україна збільшила експорт соків в три рази

Експорт соків з України за підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виріс в три рази - з 22,3 тисячі тонн до 67,9 тисячі тонн.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

В цілому експорт плодово-овочевих соків з України за січень-червень 2019 року в вартісному вираженні становив 54,8 млн доларів, в той час як в минулому році за аналогічний період було експортовано продукції на 27,9 млн доларів.

"Україна виступає нетто-експортером соків - сальдо торгового балансу по сокам (експорт мінус імпорт) є позитивним і становить 38,7 млн ​​доларів", - йдеться в повідомленні.

Основною країною-споживачем українських соків за результатами першої половини поточного року стали США, куди поставили соків на 23,6 млн доларів або 43% від всіх поставок соків за вказаний період.

У трійку лідерів також увійшли Канада - 14,6% (майже 8 млн доларів) і Австрія - 13,2% (7,2 млн доларів).

Найбільшою популярністю користуються яблучний і томатний соки.

Нагадуємо:

В рамках Зони вільної торгівлі з ЄС Україна може безмитно експортувати соки в ЄС в межах квот.

У 2019 році розмір основної квоти на безмитний експорт соків в ЄС становить 16 тисяч тонн, а додаткової (яка почала діяти з 2017 року і буде діяти до 2020 року включно) - 500 тонн.

Обидві квоти були закриті ще в перших числах січня поточного року, в той час як експорт продукції триває і надалі.

Економічна правда