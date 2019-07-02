Населення передмістя Києва зросте в понад 2 рази за 20 років — прогноз

Відповідно до затвердженої містобудівної документації на період до 2040 року передбачається істотне збільшення населення приміської зони міста Києва.

Про це повідомляється на сторінці КО "Генеральний план Києва" у Facebook.

Фахівці "Київгенплану" підрахували населення основних населених пунктів, котре проживатиме в межах проектної Великої кільцевої дороги навколо Києва.

Прогнозується, що кількість населення за 20 років збільшиться в 2,3 раза — з 510 тис до 1,17 млн осіб.

Окремо зазначається, що в південно-західному напрямку (Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Чайки, Білогородка, Крюківщина, Гатне, Вишневе) населення збільшиться більш ніж у 8 разів.

"Кількість робочих місць в приміській зоні на 2040 рік становитиме 416 тис, що є недостатнім, а отже більша кількість населення з високою долею вірогідності працюватиме в Києві. Все це створить додаткове навантаження на магістральну вуличну мережу міста, яка вже працює на межі своєї пропускної здатності", - йдеться в повідомленні.

У комунальному підприємстві наголошують, що дану проблему Київ самостійно, без участі населених пунктів приміської зони, вирішити не зможе.

"Звертаємося до наших колег-проектувальників населених пунктів приміської зони міста Києва:

враховуйте в своїх рішеннях не тільки територіальні можливості розвитку населеного пункту, а й можливість проїзду до місць прикладання праці", - заявили в "Київгенплані".

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури і зацікавлені органи розглядають три варіанти фінансування будівництва великої кільцевої дороги навколо Києва.

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Економічна правда