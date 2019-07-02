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США можуть розширити перелік продуктів з ЄС для обкладення митами

Вівторок, 2 липня 2019, 20:45

США розглядають можливість запровадження додаткових мит на європейські товари на суму 4 мільярди доларів у відповідь на нібито незаконні, з точки зору Вашингтона, субсидії ЄС для авіаційної галузі, зокрема європейського авіавиробника Airbus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Рішення Вашингтона залежить від результатів оцінки субсидій ЄС з боку Світової організації торгівлі. Торгове представництво США заявляє, що збитки для США від європейських субсидій складають 11 млрд доларів щорічно.

Офіс представництва оголосив у понеділок, що нові мита можуть зачепити ще 89 підкатегорій товарів, зокрема сири, оливки та каву.

США очікують на рішення СОТ цього літа. Торгове представництво США (USTR) заявляло, що планує в серпні провести громадські слухання щодо запропонованих додаткових мит.

Нагадаємо, у червні минулого року США запровадили нові підвищені мита на сталь і алюміній для ЄС.

Докладніше читайте у статті: "Світова торгова війна: наслідки для світу та України".

Європейська правда

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мита США ЄС

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