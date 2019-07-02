В ЄС погіршується показник, який свідчить про уповільнення економіки

Індекс ділової активності в галузі промислового виробництва серед країн ЄС в червні продемонстрував падіння, хоча експерти прогнозували зростання.

Про це йдеться в дослідженні Markit Economics.

У червні індекс опустився до 47,6 пункта з травневої позначки в 47,7 пункта.

У Німеччині PMI у виробничому секторі незначно збільшився з 44,3 пункта до 45 пунктів, проте 6-ий місяць поспіль залишається нижче критичного рівня 50 пунктів, повторюючи ситуацію 2012 року.

У Франції показник збільшився з 50,6 пункта місяцем раніше до 51,9 пункта, що стало найшвидшим зростанням за останні 9 місяців. Зростання індексу стало можливим завдяки збільшенню числа промислових замовлень і розширенню виробництва.

Погіршення умов в секторі викликано стагнацією в автомобільній промисловості - ключовій галузі німецької економіки, а також слабким зовнішнім попитом і зменшенням випуску проміжних товарів і засобів виробництва.

Виробничий PMI в єврозоні в червні 5-ий місяць поспіль залишається нижче позначки 50 пунктів, що пов'язано зі скороченням обсягів виробництва і слабким внутрішнім і зовнішнім попитом на промислові товари.

Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання економічної активності, нижче - на її спад.

Індекси свідчать про триваюче уповільнення виробничого сектора в країнах єврозони на чолі з Німеччиною, яка завжди була і вважалася локомотивом економіки Європи.

Всесвітній банк, ЄЦБ, Бундесбанк, Промислова палата Німеччини та інші інститути знижують прогнози щодо темпів зростання німецької економіки в 2019 році і висловлюють побоювання, що це може перейти в довгострокову рецесію.

Єврокомісія вважає, що в поточному році темпи зростання ВВП єврозони становитимуть 1,2% річних після 1,9% за підсумками минулого року.