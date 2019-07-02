Державіаслужба схвалила сім нових маршрутів Azur Air

Державна авіаційна служба схвалила заявки компанії Azur Air на виконання низки рейсів до Туреччини, Домініканської республіки, Таїланду та на Кубу.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Авіаперевізнику надали право на експлуатацію повітряних ліній Київ – Варадеро (Куба), Київ – Бангкок (Таїланд) та Київ – Ла-Романа (Домініканська Республіка) по два рази на тиждень.

Крім цього, Azur Air дозволили літати з Одеси, Харкова та Львова до турецького Бодрума та з Одеси до Даламана тричі на тиждень.

У той же час, Державіаслужба анулювала право компанії літати з Києва в турецький Ізмір чотири рази на тиждень та відхилила заявку на виконання рейсів за маршрутом Харків – Анталія (Туреччина) сім разів на тиждень.

Зазначається, що рейс Київ-Варадеро стане першим прямим сполученням між Україною і Кубою. У парку Azur Air Ukraine є кілька Boeing 767-300ER, дальність яких дозволяє здійснювати польоти з Києва на Кубу без виконання проміжних посадок на дозаправку.

Економічна правда