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Чиновників оборонного заводу в Харкові зловили на хабарах

Вівторок, 2 липня 2019, 12:21

Двох посадовців державного оборонного підприємства "Завод імені Малишева" у Харкові викрили на системних хабарах.

Про це повідомляє сайт СБУ.

Протиправну "схему" організували начальник одного з відділів та його підлеглий – інспектор відділу.

Вони вимагали та отримували кошти від підприємців за надання в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу.

 

"За оренду трьох приміщень складського і побутового призначення посадовці вимагали щоквартально сплачувати їм неправомірну вигоду, за що суттєво знижували комерсантам офіційну суму оренди", - йдеться в повідомленні.

 

Службовців оборонного підприємства затримали у робочих кабінетах після одержання чергового траншу за наступні три місяці. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Українська правда

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корупція завод Харків СБУ

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