Країни G20 не надаватимуть політичний притулок обвинуваченим у корупції

Лідери країн G20 зобов'язалися не надавати політичний притулок обвинувачуваним у корупційних злочинах.

Відповідну декларацію підписали на саміті в Осаці, документ опублікуваний на офіційному сайті G20.

Президенти країн домовилися так само чинити й з активами тих, кого переслідують за корупційними звинуваченнями. Вони пообіцяли "тісніше співпрацювати щодо повернення активів".

Країни G20 планують "бути особистим прикладом", ефективно виконуючи норми антикорупційної конвенції ООН. Крім цього, лідери узгодили, що у кожній країні "Великої двадцятки" якнайшвидше має набути чинності закон, який передбачає криміналізацію підкупу іноземних громадян та чиновників.

Країни також домовилися прагнути до вільної та чесної торгівлі, для чого, зокрема, потрібна реформа Світової організації торгівлі.

Саміт G20 пройшов в Осаці 28-29 червня. До G20 входять Росія, США, Євросоюз, Туреччина, Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Саудівська Аравія, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія.