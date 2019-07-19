МЗС: Запуск "Північного потоку-2" відкладається на понад півроку
Російський "Газпром" не встигне вчасно збудувати газопровід "Північний потік-2", існує ймовірність того, що газопровід не запустять і через півроку після запланованої дати запуску.
Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль.
"Північний потік-2" не працюватиме з 1 січня 2020 року, як вони цього хотіли. Навіть не факт, що це відбудеться 1 липня наступного року. Вони тільки зараз починають переробляти проектну документацію під альтернативний шлях, оминаючи територіяльні води Данії. Це вже велика поразка", - підкреслила вона.
"Інший момент - європейське законодавство: посилення ринкових відносин у рамках європейського газового ринку означає, що "Північний потік" не працюватиме так, як вони його собі побудували фінансово й організаційно", - додала Зеркаль.
Заступниця глави МЗС також заявила, що "не ставиться до "Північного потоку-2" як до чогось фатального".
"Виходжу з того, що на "Північний потік" уже поширюється законодавство ЄС, і він ніколи не буде вигідний росіянам так, як вони на це сподіваються. А якщо їм щось невигідно, то вони часто кидають таку ідею", - пояснила вона.
Нагадаємо:
Енергетичне агентство Данії попросило у оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2" додаткову екологічну оцінку основного маршруту проходження газопроводу, на південь від острова Борнхольм.
У Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", визнали, що ці дії Данії здатні відтермінувати завершення проєкту.
У Данії кажуть, що аналіз екологічного впливу маршруту проєкту газопроводу "Північний потік-2" може тривати кілька місяців.
Тим часом Nord Stream 2 перенесла очікувані терміни завершення проєкту на другу половину 2020 року.
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