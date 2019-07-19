Кандидати у Раду причетні до 35 бізнес-груп та досі торгують з РФ - YouControl

Підприємства, пов'язані з кандидатами у нардепи від "Опозиційної платформи "За життя", "Європейської солідарності", "Слуги народу" та "Батьківщини", у 2018 році продали в РФ товарів та послуг на 194 мільйонів гривень і закупили звідти на 122 мільйони гривень.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти аналітичної системи YouControl.

Зазначається, що експерти проаналізували першу десятку таких партій, як "Опозиційна платформа "За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос", "Сила і честь", та перших 30 кандидатів зі списку "Слуги народу", "адже рейтинги політсили в 2-3 рази вищі від конкурентів, тож і кількість депутатів, скоріш за все, буде пропорційно в рази більшою".

Підкреслюється, що кандидати у нардепи, які опинилися у фокусі дослідження, загалом пов’язані із майже із 1,8 тисяч компаній, половина з яких мають точки перетину зі "Слугою народу".

За 2017 рік виручка усіх цих підприємств досягла 287,5 млрд грн.

"Майбутні парламентарі не цуралися торгівлі з країною-агресором - РФ. Винятком стали лише представники "Голосу" та "Сили і честі". А от кандидати від чотирьох інших політсил 2018 року продали в РФ товарів та послуг на 194 млн грн і закупили звідти на 122 млн грн". - наголошують експерти.

Найбільше на експорті в РФ заробили компанії, причетні до представників "Опозиційної платформи "За життя". За попередній рік вони заробили на цьому 123 млн грн, що складає 11% від усіх їх продажів за кордон (це найвищий показник серед усіх).

На імпорт з РФ у 2018 році найбільше витратив бізнес "Європейської солідарності" – 56 млн грн.

Найбльшу частку РФ в імпорті має "Батьківщина" - закупівлі пов’язаного з нею бізнесу склали 8% від загальної кількості.

"Четверть від загальної кількості вивчених компаній, пов’язаних із майбутніми парламентарями, займаються оптовою та роздрібною торгівлею та ремонтом транспорту (автівок та мотоциклів).

Очевидно, ці галузі мають шанс отримати найпотужнішу підтримку у наступному скликанні Верховної Ради. Вид діяльності понад двох сотень компаній, дотичних до кандидатів, – "Операції з нерухомим майном".

Ще по 138 підприємств з переліку представляють такі галузі, як "Професійна, наукова та технічна діяльність" й "Інформація та телекомунікації", - свідчать результати дослідження.

Експерти виділили топ-5 сфер, в яких будуть зацікавлені парламентарі, відповідно до виручки пов’язаних підприємств у минулому: переробна промисловість, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, торгівля та ремонт транспорту, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, інформація та телекомунікації.

Всього аналітики нарахували 35 фінансово-промислових груп, причетних до майбутніх нардепів.

Найбільше - 11 - їх виявилось у кандидатів від "Слуги народу" ("Приват", "Квартал 95", група родини Стефанчук, родини Радуцького тощо). На другому місці - Опозиційна платформа "За життя" із 9 впливовими бізнес-групами (Юрія Бойка, Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука, Нестора Шуфрича, родини Льовочкіних, братів Козак тощо).

У "Батьківщини" - п’ять (група Юлії Тимошенко, "Індустріальний союз Донбасу" Сергія Тарути, група родини Корж, Григорія Немирі та "Європа" Валерія Дубіля).

По чотири у "Європейської солідарності" (група Олексія Порошенко "Укрпромінвест", Андрія Парубія, Ірини Геращенко, "Українська маркетингова група" Артура Герасимова) та "Сили і честі" (група родини Смешко, Ірини Сисоєнко, родини Поживанових та "Агродар").

Найменше зв’язків із ФПГ виявили у партії "Голос" - лише "Група родини Вакарчук" та "Василь Кісіль і Партнери".