НБУ розраховує знизити облікову ставку до 8%

Національний банк вперше опублікував середньостроковий прогноз зміни облікової ставки.

Про це повідомляє FinClub.

Цей прогноз складений на два з половиною роки - до кінця 2021 року.

"Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до мети 5%", - заявив глава НБУ Яків Смолій.

Україна стала восьмою країною в світі, центробанк якої почав публікувати прогноз облікової ставки.

Раніше цю практику впровадили Грузія, Ізраїль, Ісландія, Нова Зеландія, Норвегія, Чехія, Швеція.

"Ми схвалили рішення з сьогоднішнього дня почати публікувати прогноз облікової ставки в рамках щоквартального перегляду макроекономічного прогнозу. Публікація прогнозу процентної ставки є частиною еволюційного процесу посилення прозорості монетарної політики для центральних банків - таргетерів інфляції", - заявив Смолій.

"Найстрімкіше зниження ставки очікується протягом 2020 року разом з поверненням інфляції до цільового діапазону і поліпшенням інфляційних очікувань", - розповів глава НБУ.

На малюнку НБУ показав, як змінювався внутрішній прогноз облікової ставки після кожного рішення НБУ в останні кілька років.

Регулятор розраховує, що публікація прогнозу ставки зробить зрозумілішою і прогнозованою монетарну політику НБУ для всіх стейкхолдерів.

"Така інформація буде корисна для бізнесу, аналітиків, домогосподарств. Вона може знадобитися під час прийняття інвестиційних рішень, розробки планів бізнесу, схвалення рішень щодо заощаджень", - перерахував Смолій.

"Прогноз ставки буде формувати очікування учасників ринку, що дозволить НБУ посилити вплив облікової ставки на вартість фінансових ресурсів і, в подальшому, на інфляцію. Значить, від публікації прогнозу ставки виграють всі", - сказав Смолій.

Прогноз не є зобов'язанням Національного банку, тому "облікова ставка може відхилятися від прогнозу в разі зміни макроекономічних умов", сказав він.

Прогноз буде публікуватися у вигляді віялової діаграми. Центральна лінія буде показувати прогноз облікової ставки за базовим сценарієм, а смуги навколо неї - довірчі інтервали, які показують ймовірність того, що фактичний рівень облікової ставки буде в межах певного діапазону значень.

Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17% річних із 19 липня 2019 року.