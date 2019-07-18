НБУ розраховує знизити облікову ставку до 8%
Національний банк вперше опублікував середньостроковий прогноз зміни облікової ставки.
Про це повідомляє FinClub.
Цей прогноз складений на два з половиною роки - до кінця 2021 року.
"Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до мети 5%", - заявив глава НБУ Яків Смолій.
Україна стала восьмою країною в світі, центробанк якої почав публікувати прогноз облікової ставки.
Раніше цю практику впровадили Грузія, Ізраїль, Ісландія, Нова Зеландія, Норвегія, Чехія, Швеція.
"Ми схвалили рішення з сьогоднішнього дня почати публікувати прогноз облікової ставки в рамках щоквартального перегляду макроекономічного прогнозу. Публікація прогнозу процентної ставки є частиною еволюційного процесу посилення прозорості монетарної політики для центральних банків - таргетерів інфляції", - заявив Смолій.
"Найстрімкіше зниження ставки очікується протягом 2020 року разом з поверненням інфляції до цільового діапазону і поліпшенням інфляційних очікувань", - розповів глава НБУ.
На малюнку НБУ показав, як змінювався внутрішній прогноз облікової ставки після кожного рішення НБУ в останні кілька років.
Регулятор розраховує, що публікація прогнозу ставки зробить зрозумілішою і прогнозованою монетарну політику НБУ для всіх стейкхолдерів.
"Така інформація буде корисна для бізнесу, аналітиків, домогосподарств. Вона може знадобитися під час прийняття інвестиційних рішень, розробки планів бізнесу, схвалення рішень щодо заощаджень", - перерахував Смолій.
"Прогноз ставки буде формувати очікування учасників ринку, що дозволить НБУ посилити вплив облікової ставки на вартість фінансових ресурсів і, в подальшому, на інфляцію. Значить, від публікації прогнозу ставки виграють всі", - сказав Смолій.
Прогноз не є зобов'язанням Національного банку, тому "облікова ставка може відхилятися від прогнозу в разі зміни макроекономічних умов", сказав він.
Прогноз буде публікуватися у вигляді віялової діаграми. Центральна лінія буде показувати прогноз облікової ставки за базовим сценарієм, а смуги навколо неї - довірчі інтервали, які показують ймовірність того, що фактичний рівень облікової ставки буде в межах певного діапазону значень.
Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17% річних із 19 липня 2019 року.
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