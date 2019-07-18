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Проведення виборів не вплине на курс гривні - глава НБУ

Четвер, 18 липня 2019, 17:57

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що проведення парламентських виборів 21 липня не вплине на курс гривні.

Про це він сказав на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Подвійні вибори, дійсно, несли в собі деякі очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно жодним чином не вплинуло на валютний курс.

Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує робити це зараз", - підкреслив Смолій.

"Зміцнення гривні було викликане, перш за все, факторами сприятливих умов для нашого експорту, а також припливом коштів іноземних інвесторів у внутрішні державні цінні папери, що призвело до збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, до зміцнення гривні", - додав глава НБУ.

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НБУ курс валют Смолій

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