Проведення виборів не вплине на курс гривні - глава НБУ

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що проведення парламентських виборів 21 липня не вплине на курс гривні.

Про це він сказав на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Подвійні вибори, дійсно, несли в собі деякі очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно жодним чином не вплинуло на валютний курс.

Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує робити це зараз", - підкреслив Смолій.

"Зміцнення гривні було викликане, перш за все, факторами сприятливих умов для нашого експорту, а також припливом коштів іноземних інвесторів у внутрішні державні цінні папери, що призвело до збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, до зміцнення гривні", - додав глава НБУ.