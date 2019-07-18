Проведення виборів не вплине на курс гривні - глава НБУ
Голова НБУ Яків Смолій заявив, що проведення парламентських виборів 21 липня не вплине на курс гривні.
Про це він сказав на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Подвійні вибори, дійсно, несли в собі деякі очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно жодним чином не вплинуло на валютний курс.
Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує робити це зараз", - підкреслив Смолій.
"Зміцнення гривні було викликане, перш за все, факторами сприятливих умов для нашого експорту, а також припливом коштів іноземних інвесторів у внутрішні державні цінні папери, що призвело до збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, до зміцнення гривні", - додав глава НБУ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua