Зеленський закликав іноземних бізнесменів інвестувати в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся англійською до іноземних бізнесменів і закликав їх інвестувати в Україні.

Відеозвернення президент опублікував 18 липня у Facebook.

"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна виглядала інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую", - йдеться в дописі під відео президента.

"Я запрошую Вас, інвестори з усіх куточків світу, приєднатися до цієї можливості (стати інвестором в Україні – ред.) та отримати неймовірне повернення своїх інвестицій", - каже Зеленський.

За його словами, успіх іноземних інвесторів в Україні, це і успіх України. Він запрошує іноземців у "країну свободи - Україну".

"Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами", - запевнив Заленський.



Також президент звернувся до українців, які живуть за кордоном і закликав їх ділитися його відео: "Щоби бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну".

Нагадаємо:

У червні Зеленський по черзі зустрічався з "представниками великого бізнесу" й анонсував, що збере їх разом, аби запропонувати інвестувати в Донбас.

20 червня Зеленський заявив, що уже зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.

Українська правда