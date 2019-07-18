Фінального тексту постанови по спецмитах на російські товари з 1 серпня немає - Нефьодов

Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що фінального тексту постанови Кабміну про введення спецмит на російські товари з 1 серпня досі немає.

Про це він сказав на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, йде затяжна боротьба в кулуарах.

"Є лобісти з різних сторін, які розтягують цей текст на шматки і намагаються щось в нього вписати або викреслити. Фінального тексту, наскільки мені відомо, не існує", - підкреслив Нефьодов.

Керівник Державної митної служби відмовився розкрити деталі. "Всі питання - до прем'єра", - додав він.

Нагадаємо:

У травні Кабінет міністрів поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну.

Йдеться про заборону ввезення в Україну з Росії груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільскогосподарської продукції, транспортних засобів.

Спеціальне мито, введення якого також підтримав уряд, буде застосовуватись з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.

Прибутки бюджету від цього мита мають спрямовуватися до спеціального фонду і витрачатись на імпортозаміщення.

Розмір мита матиме відсоткове відношення до вартості товарів, імпортованих з Росії.