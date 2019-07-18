"АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес
Криворізький гірничо-металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту проти нього Службою безпеки справу через забруднення навколишнього середовища, і запевнив, що діє відповідно до екологічних нормативів, а також натякнув на можливий тиск на бізнес напередодні виборів.
Про це повідомляється у прес-релізі, розміщеному на сайті компанії.
"Наголошуємо, що робота наших виробничих агрегатів ведеться відповідно до затверджених екологічних нормативів, без перевищення обсягу викидів забруднюючих речовин, встановлених державою", - зазначається у заяві компанії.
Також у комбінаті заявили, що поки не мають у своєму розпорядженні офіційної інформації про порушення кримінальної справи, однак готові посприяти правоохоронним органам у розслідуванні.
Як підкреслили в компанії, вся дозвільна документація отримана підприємством у встановленому порядку.
"Усі природоохоронні заходи, які були реалізовані раніше, або ті, терміни виконання яких були перенесені для всіх підприємств ГМК України, обов'язково проходили процедуру узгодження і візування, як мінімум, на трьох рівнях: міста, області, Міністерства екології та природних ресурсів", - заявили в компанії.
Також в "АрселорМіттал Кривий Ріг" висловили здивування статтею, яку їм приписують.
"Наскільки нам відомо, до теперішнього часу жодне гірничо-металургійне підприємство в Україні ще не звинувачували за статтею 441, у "масовому знищенні рослинного або тваринного світу, отруєнні атмосфери або водних ресурсів, а також вчиненні інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу", - підкреслили в компанії.
І додали, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" принципово не відрізняється від інших в галузі за технологіями виробництва і ступенем впливу на навколишнє середовище.
"Хоча наше підприємство принципово не відрізняється від інших в галузі за технологіями виробництва залізорудного концентрату, чавуну і сталі, а також за ступенем впливу на навколишнє середовище. А по низці показників "АрселорМіттал Кривий Ріг" займає більш стійкі позиції, що підтверджують національні та міжнародні рейтинги", - пояснили в компанії.
Окрім того, в компанії нагадали, що з моменту покупки компанією "АрселорМіттал" криворізького металургійного комбінату підприємство постійно вкладало гроші в модернізацію виробництва.
"За 13 років наші капітальні та операційні витрати становили 4,4 млрд доларів. Загальні інвестиції компанії "АрселорМіттал" в Україні перевищили 9 млрд доларів", - пояснили в компанії.
І додали, що вкладення в екологію за цей період досягли 6,1 млрд грн.
"За минулі 13 років - з 2006 року по 2018-й - викиди в атмосферу були зменшені на 48,3%, скиди стічних вод - на 81%, розміщення відходів - на 32,4%", - підкреслили у підприємстві.
У компанії висловили надію на неупереджений розгляд цієї справи, і натякнули на можливий тиск на бізнес напередодні виборів.
"Ми сподіваємося, що підвищена увага до нашого підприємства державних органів влади, різних політичних сил і порушення СБУ кримінальної справи за рідкісною статтею напередодні виборів є випадковим збігом і не свідчить про цілеспрямоване вплив і тиску на бізнес. Ми сподіваємося на неупереджений розгляд справи з урахуванням повної та достовірної інформації, яку готові надати правоохоронним органам", - резюмували в компанії.
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" - найбільше гірничо-металургійне підприємство України. На ньому працює понад 21 тис. осіб. Основний власник підприємства - міжнародна корпорація ArcelorMittal.
Нагадаємо:
13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології.
За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.
У зв'язку з цим Зеленський закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.
Економічна правда
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