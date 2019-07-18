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"АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес

Четвер, 18 липня 2019, 09:52

Криворізький гірничо-металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту проти нього Службою безпеки справу через забруднення навколишнього середовища, і запевнив, що діє відповідно до екологічних нормативів, а також натякнув на можливий тиск на бізнес напередодні виборів.

Про це повідомляється у прес-релізі, розміщеному на сайті компанії.

"Наголошуємо, що робота наших виробничих агрегатів ведеться відповідно до затверджених екологічних нормативів, без перевищення обсягу викидів забруднюючих речовин, встановлених державою", - зазначається у заяві компанії.

Також у комбінаті заявили, що поки не мають у своєму розпорядженні офіційної інформації про порушення кримінальної справи, однак готові посприяти правоохоронним органам у розслідуванні.

Як підкреслили в компанії, вся дозвільна документація отримана підприємством у встановленому порядку.

"Усі природоохоронні заходи, які були реалізовані раніше, або ті, терміни виконання яких були перенесені для всіх підприємств ГМК України, обов'язково проходили процедуру узгодження і візування, як мінімум, на трьох рівнях: міста, області, Міністерства екології та природних ресурсів", - заявили в компанії.

Також в "АрселорМіттал Кривий Ріг" висловили здивування статтею, яку їм приписують.

"Наскільки нам відомо, до теперішнього часу жодне гірничо-металургійне підприємство в Україні ще не звинувачували за статтею 441, у "масовому знищенні рослинного або тваринного світу, отруєнні атмосфери або водних ресурсів, а також вчиненні інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу", - підкреслили в компанії.

І додали, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" принципово не відрізняється від інших в галузі за технологіями виробництва і ступенем впливу на навколишнє середовище.

"Хоча наше підприємство принципово не відрізняється від інших в галузі за технологіями виробництва залізорудного концентрату, чавуну і сталі, а також за ступенем впливу на навколишнє середовище. А по низці показників "АрселорМіттал Кривий Ріг" займає більш стійкі позиції, що підтверджують національні та міжнародні рейтинги", - пояснили в компанії.

Окрім того, в компанії нагадали, що з моменту покупки компанією "АрселорМіттал" криворізького металургійного комбінату підприємство постійно вкладало гроші в модернізацію виробництва.

"За 13 років наші капітальні та операційні витрати становили 4,4 млрд доларів. Загальні інвестиції компанії "АрселорМіттал" в Україні перевищили 9 млрд доларів", - пояснили в компанії.

І додали, що вкладення в екологію за цей період досягли 6,1 млрд грн.

"За минулі 13 років - з 2006 року по 2018-й - викиди в атмосферу були зменшені на 48,3%, скиди стічних вод - на 81%, розміщення відходів - на 32,4%", - підкреслили у підприємстві.

У компанії висловили надію на неупереджений розгляд цієї справи, і натякнули на можливий тиск на бізнес напередодні виборів.

"Ми сподіваємося, що підвищена увага до нашого підприємства державних органів влади, різних політичних сил і порушення СБУ кримінальної справи за рідкісною статтею напередодні виборів є випадковим збігом і не свідчить про цілеспрямоване вплив і тиску на бізнес. Ми сподіваємося на неупереджений розгляд справи з урахуванням повної та достовірної інформації, яку готові надати правоохоронним органам", - резюмували в компанії.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" - найбільше гірничо-металургійне підприємство України. На ньому працює понад 21 тис. осіб. Основний власник підприємства - міжнародна корпорація ArcelorMittal.

Нагадаємо:

13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології.

За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.

У зв'язку з цим Зеленський закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.

Економічна правда

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