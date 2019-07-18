Зеленський хоче, щоб Ахметов інвестував у медицину та інфраструктуру Донбасу

Президент Володимир Зеленський зустрічався з олігархом Рінатом Ахметовим і розповів йому про його фінансові зобов'язання перед Україною, а саме: інвестиції у медицину та інфраструктуру Донбасу.

Про це йдеться у відео на YouTube-каналі "Зе!Президент".

"Зустрілися з Ахметовим, поставили умову, що ми відмінимо Роттердам+ і ми його відмінили. І що на кожного олігарха буде велика потужна фінансова нагрузка. Він купив 200 швидких для дитячих лікарень. І будемо презентувати йому інвестиційний документ, щоб він вкладався, хоча він про це ще не знає, щоб він вкладав великі гроші у медицину. І буде вкладати він гроші в інфраструктуру Донбасу", - заявив Зеленський.

Він також додав, що це "нормальний формат роботи з олігархами".

"Вони повинні багато грошей інвестувати в Україну, грошей, які вони різними шляхами заробили, але на яких немає криміналу. Тому що якщо є кримінал, то будемо саджати", - підкреслив президент.

Також глава держави розповів, що "будуть нові правила".

"Всі повинні платити податки. І вони знають, що ми їм не дамо бути монополістами. Від чогось прийдеться відмовлятися їм. Вони всі вже про це знають", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо:

У червні Зеленський по черзі зустрічався з "представниками великого бізнесу" й анонсував, що збере їх разом, аби запропонувати інвестувати в Донбас.

За його словами, з Ахметовим він домовився скасувати формулу "Роттердам+" і що олігарх вкладатиме у медицину та дороги.

5 липня швидкі та санітарний транспорт підвищеної прохідності, що їх придбав Фонд Ріната Ахметова, передали в обласні центри та регіони.

Українська правда