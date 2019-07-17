Коломойський був готовий віддати державі свою частку в "Укрнафті" - ЗМІ

Український олігарх Ігор Коломойський обговорював з українською владою можливість отримання непрацюючих кредитів "Приватбанку" в обмін на передачу банку своєї частки в "Укрнафті".

Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела.

Видання нагадує, що міноритарні акціонери "Укрнафти", пов'язані з Коломойським, вимагають від України у Стокгольмському арбітражі 5,4 мільярда доларів у якості компенсації за втрати, які вони нібито понесли через зниження у 2015 році кворуму для проведення зборів акціонерів.

"Минулого року Коломойський майже досяг угоди з урядом, погодившись припинити спори у Стокгольмському арбітражі та хотів передати свою 40-відсоткову частку в "Укрнафті" "Приватбанку" в обмін на непрацюючі кредити банку, які, за його словами, залишаються ліквідними", - йдеться у статті.

За інформацією джерел видання, українська влада відмовилась від угоди, побоюючись йти на поступки олігарху перед президентськими виборами.

Нагадаємо:

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, - близько 42% акцій.

Економічна правда