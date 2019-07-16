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Суд вимагає доказів банкрутства Приватбанку на момент націоналізації

Вівторок, 16 липня 2019, 19:10
 

Суд просить надати докази, що підтверджують, що у Приватбанку був нульовий або негативний капітал на момент укладення договору купівлі-продажу його акцій між колишніми акціонерами і державою.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва.

Справа за позовом екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського і компанії Triantal Investments Ltd до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку і Міністерства фінансів про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 21 грудня 2016 року акцій Приватбанку відбудеться 8 серпня.

Суд підтримав заяву позивачів про необхідність доповнити справу прийнятими ФГВФО рішеннями, які лягли в основу укладення договору купівлі-продажу акцій Приватбанку державі.

Так, суд витребував у ФГВФО відповідне рішення, в якому зазначається те, що за результатами формування резервів і обміну зобов'язань на акції додаткової емісії Приватбанку його капітал становить відповідний грошовий еквівалент і залишається негативним або нульовим.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

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Приватбанк Коломойський суд ФГВФО Мінфін

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