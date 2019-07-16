Лише 6% бухгалтерів впевнені, що зможуть відстояти свої права у конфлікті з податковою - опитування

Кожен другий бухгалтер мав конфліктні ситуації з представниками держорганів протягом останніх трьох років, і лише 6% бухгалтерів абсолютно впевнені, що зможуть відстояти свої права у випадку розбіжностей з податковими органами.

Про це свідчать результати другого всеукраїнського опитування "Індекс легкості роботи бухгалтерів", яке провела компанія "ЛІГА:ЗАКОН".

Зазначається, що опитування проходило з 12 червня по 15 липня та охопило 1 587 бухгалтерів з усієї України.

Опитані бухгалтери вважають, що першочерговими реформами у податковій сфері мають стати: заборона змін до Податкового кодексу за рік до початку бюджетного року (назвали 61,5% опитаних) та впровадження персональної відповідальності податківців за незаконні рішення (45,6%).

"Другий пункт підтримали на 27,7% більше опитаних, ніж минулого року. Лише 9% опитаних позитивно сприймають зміни у податковій сфері за останній рік", - йдеться у повідомленні.

"Цього року ми бачимо тенденцію до зростання кількості скарг на рішення ДФС та зростання кількості судових справ у податковій сфері.

Бізнес все частіше відстоює свої права у судовому порядку, не погоджуючись з тлумаченням чинного законодавства податковими органами, чи окремих податківців", - заявила Ольга Таранова, директор напрямку бухгалтерських продуктів і сервісів компанії "ЛІГА:ЗАКОН".

У ході опитування бухгалтери зазначили, що найбільше часу витрачають на пошук відповідей на проблемні робочі питання (71% опитаних) та на роботу з первинними документами (52,7%). Підготовка та подання звітності - на третьому місці, її відзначили 33,7%.

Проблему постійних змін форм у процесі підготовки та подання звітності до держорганів виділили 27,9% опитаних. 25% - розповіли про дублювання інформації для різних держорганів. На думку бухгалтерів, зайвими є більшість статистичних форм, а звітність з ЄСВ та 1ДФ вже давно пора об’єднати.

Серед головних недоліків податкової системи назвали постійні зміни Податкового кодексу (57,1%), різночитання законодавчих норм та нестача узагальнюючих консультацій (52,7%).

13,5 % опитаних частково або повністю задоволені рівнем податків в Україні, а 40,2% нейтрально сприймають податкове навантаження.

Загальний Індекс легкості роботи бухгалтерів цього року склав 2,5 пункти, що свідчить про певне покращення сприйняття податкової політики в країні. Минулого року Індекс становив 1,4 пункти.

Економічна правда