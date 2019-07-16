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Мінрегіон пропонує зробити обов'язковим проектування електрозарядок на АЗС

Вівторок, 16 липня 2019, 12:35

Мінрегіон пропонує внести зміни у відповідні будівельні норми, щоб електрозарядні станції обов'язково проектувалися на автозаправних станціях.

Про це у Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

"Ми вже внесли зміни у будівельні норми щодо обов'язкового облаштування електрозарядок на парковках. Зараз же є пропозиція щодо обов'язкового влаштування електрозарядних станцій і на АЗС.

Експерти та фахівці з розробки ДБН зараз активно вивчають цю пропозицію - внести нові зміни у відповідні будівельні норми, щоб на нових і реконструйованих АЗС в обов’язковому порядку проектувалися зарядки для електромобілів", - заявив він.

Заступник міністра нагадав, що з 1 липня 2019 року набули чинності зміни у будівельні норми щодо автостоянок і гаражів, які ввели обов’язкове влаштування 5% машиномісць на нових або реконструйованих парковках з можливістю заряджання електрозарядками.

За його словами, ця норма буде поступово переглядатися та збільшуватися.

"Ми дивимося на перспективу, тому прагнемо, щоб до 2030 року всі 100% машиномісць на українських парковках були з електрозарядками. І у всіх інших громадських місцях вони теж обов’язково влаштовувалися. У першу чергу, на автозаправках та біля житлових будинків", - написав Парцхаладзе.

Економічна правда

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АЗС Мінрегіон

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