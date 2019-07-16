Мін'юст провалив процес розробки порядку продажу майна банкрутів - Нефьодов

Продажу майна банкрутів найближчим часом не буде через те, що Міністерство юстиції провалило процес розробки такого порядку.

Про це у колонці для ЕП пише керівник Державної фіскальної служби Максим Нефьодов.

За його словами, зараз спливає строк підготовки проекту функціонування електронної системи з продажу майна банкрутів, яку має ухвалити уряд. Підготувати цей документ, як відповідальний за формування та реалізацію політики, мав Мін'юст.

"Уряд та увесь ринок чекає зрозумілих, прозорих правил реалізації майна боржників через електронні торги, гарантій повернення грошей кредиторів, зростання позицій України в рейтингу Doing Business і може навіть зниження кредитних ставок у банках.

Чекає, але не дочекається, тому що Мін’юст завалив процес розробки порядку продажу майна банкрутів", - заявив Нефьодов.

Він наголошує, що у проекті постанови, оприлюдненому на сайті Міністерства юстиції, "майже немає ніяких правил" - відсутні порядок проведення аукціонів та положення, які регламентують, як має роводитись аукціон на підвищення ціни чи аукціон на зниження ціни.

"Визначення процедур покладено на рівень самого адміністратора системи та його внутрішній документ - регламент адміністратора.

Тобто згідно з цим проектом, адміністратор системи буде мати можливість сам визначати порядок, змінювати правила гри, застосовувати різні процедури до різних учасників тощо. Але ми про це дізнаємось потім", - пише керівник Державної митної служби.

Він зазначає, що проект містить положення щодо створення спеціальної комісії Мін'юсту, яка і має його визначати на конкурсі, умови якого вони самі й пропишуть.

"Згідно з цим проектом, майно банкрутів пропонується продавати через невідомий нікому механізм. Технічні умови будуть визначені пізніше, їх буде визначати адміністратор системи, назва якого невідома ні громадськості, ні учасникам ринку, ні уряду.

Кабміну буде пропонуватися затвердити цього "кота у мішку" та сподіватися на добру волю Мін’юсту", - підкреслює Нефьодов.

"Ми говоримо про принципи захисту кредиторів, прозорі механізми, а нам натомість пропонують "болванку", шаблон, до якого у ручному режимі одне Міністерство буде прикручувати процедури та умови.

Отже. Продажу майна банкрутів у найближчий час не буде, Мін’юст за 3 місяці не народив нічого", - наголосив він.

Економічна правда