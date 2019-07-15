Україна нарощує дефіцит торгівлі товарами

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2019 року становило 2,634 мільярда доларів, збільшившись на 27,4% в порівнянні з січнем-травнем 2018 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Експорт товарів з України за вказаний період виріс на 7,4% - до 20,895 млрд доларів, тоді як імпорт - на 9,3% до 23,529 мільярда доларів.

Держстат уточнює, що в травні 2019 року в порівнянні з квітнем 2019 року сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 5,4% - до 4,368 млрд доларів, тоді як імпорт - на 4,3%, до 5,257 млрд доларів.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в травні також було негативним і становило 890 млн доларів, що на 1,1% вище показника попереднього місяця.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,89 (у січні-травні 2018 року - 0,9).

Економічна правда