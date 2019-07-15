Українка може отримати до 5 років в'язниці за продаж на OLX комуністичної символіки
Українці, яка через онлайн-майданчик безкоштовних оголошень OLX продавала прапори колишніх республік СРСР, загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на цей же термін з конфіскацією майна.
Про це повідомляє InternetUA.
Зазначається, що справу розглядає Деснянський райсуд Чернігова.
За версією слідства, жінка розмістила на OLX інформацію про продаж прапорів колишніх республік СРСР і потім 1 червня 2018 року продала прапор Таджицької Радянської Соціалістичної Республіки і прапор Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму у вигляді поєднання серпа, молота і п'ятикутної зірки.
У серпні 2018 року вона продала прапор Вірменської Радянської Соціалістичної Республіки.
За версією слідства, таким чином вона порушила норми ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".
Минулого року поліцейські відкрили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 436-1 ККУ.
Повідомляється, що у підозрюваної пройшов обшук. Поліцейські намагаються встановити, чи дійсно жінка розміщувала оголошення про продаж символіки онлайн.
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