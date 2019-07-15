У Світовому банку розповіли, чому варто зупинити стрімке зростання “мінімалки” в Україні

У Світовому банку вважають, що в Україні варто зупинити стрімке зростання мінімальної зарплати до завершення основних структурних реформ в економіці.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявила економіст представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач.

За її словами, підвищення "мінімалки" без збільшення продуктивності праці призводить до того, що попит збільшується набагато швидше, ніж пропозиція встигає на нього відреагувати.

Головач нагадала, що у 2017 році мінімальну зарплату фактично подвоїли, а у 2018 році - збільшили ще на 30%. Крім того, і вчителі, і лікарі отримали додаткові секторальні надбавки.

"У результаті, заробітна плата в держсекторі як відсоток від ВВП зросла з 9,6 в 2016 році до 11 - в 2018 (це з урахуванням зарплат в секторі вищої освіти).

Якщо порівнювати з зіставними європейськими країнами, то і 9,6% - це багато, а 11 - це дуже багато. З одного боку, на ці витрати йдуть кошти, які могли б інвестуватися в інфраструктуру, а з іншого - вони формують попит в тих секторах, які не можуть забезпечити нам стійке економічне зростання і частково є факторами тиску на інфляцію", - розповіла вона.

Економіст підкреслила - якщо стимулювання внутрішнього споживання відбувається за рахунок держвитрат, то уникнути негативних наслідків практично неможливо.

"З одного боку, держава не має вільних коштів для інвестицій в економіку, а з іншого - вартість засобів для бізнесу також буде збільшуватися, обмежуючи і їх інвестиції", - зазначила Головач.

"Тому зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальних зарплат до того моменту, поки не будуть завершені основні структурні реформи в економіці.

Крім того, будь-які підвищення заробітних плат і надбавок в державному секторі зараз теж небажані, оскільки в результаті вони призведуть до негативних наслідків для економічного зростання. Тобто чистий економічний ефект від них буде негативним, - обмежена кількість населення виграє від збільшення своїх доходів, тоді як інші економічні агенти постраждають", - заявила вона.

Нагадаємо:

За підсумком квітня в Україні серед 5 топових галузей лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій.

Найнижчі заробітні плати серед агрегованих галузей економіки спостерігаються у ВЕД "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 6527 грн, що більш як у 3 рази нижче, ніж у сфері інформації та телекомунікацій.