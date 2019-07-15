Суд скасував ліквідацію банку екс-міністра доходів Клименка

Окружний адміністративний суд Києва 30 травня 2019 року за позовом двох колишніх акціонерів банку "Юнісон" скасував рішення правління Національного банку №345 від 18 червня 2018 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Про це із посиланням на рішення суду, оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень 9 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що позови були подані двома кіпрськими компаніями - "Інтентост Системс ЛТД" і "Мелігант Груп ЛТД".

Своїм рішенням суд також визнав протизаконним і скасував рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізосіб від 19 червня 2018 року №1725 про початок процедури ліквідації "Юнісон" і делегування повноважень ліквідатора банку.

Суд зобов'язав НБУ повернути "Юнісону" банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Як відомо, банк був пов'язаний із Антоном Клименком, загиблим братом екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Нагадаємо:

У квітні 2016 року НБУ визнав банк "Юнісон" неплатоспроможним через непрозору структуру власності.

На момент ухвалення цього рішення акціонерами банку було 11 компаній, зареєстрованих на Кіпрі, жодна з яких не володіла часткою 10% або більше статутного капіталу банку.

Пізніше в "Юнісоні" заявили, що рішення про визнання його неплатоспроможним є спробою рейдерського захоплення.

У травні 2016 року акціонери банку "Юнісон" подали до суду на НБУ та Фонд гарантування.

Верховний Суд у вересні-2018 підтвердив безпідставність вимог акціонера банку до НБУ і залишив без задоволення касаційну скаргу акціонера "Банк" Юнісон"- компанії "Мелігант Груп ЛТД" на постанову Вищого адмінсуду України від 14 лютого 2017 року, яким рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову залишені без змін.