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Армія США проведе масштабні випробування роботів

Понеділок, 15 липня 2019, 10:50
 

У 2020 році армія США проведе випробування нових бойових роботизованих машин.

Про це пише The Verge.

"В армії США заявили про випробування нових бойових роботизованих машин наступного року", - йдеться в повідомленні.

У випробуваннях не будуть задіяні машини, призначені для бойових дій, проте буде проведена демонстрація технологій, які армія може використовувати в майбутньому.

Як зазначає видання, роботизовані машини RCV побудовані на платформі М113. Ними керуватимуть за допомогою проекту під назвою Mission Enabler Technologies-Demonstrators, модернізованою бойовою машиною Бредлі.

Перший етап випробувань почнеться у березні 2020 року у Форт-Карсон у Колорадо і включатиме в себе пару машин MET-D і чотири RCV. 

Наступні етапи випробувань, у травні 2020 року, будуть більш масштабними - піхотний підрозділ проведе випробування RCV в Європі.

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технології армія США

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