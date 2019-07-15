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Індія відклала запуск міжпланетної станції до Місяця

Понеділок, 15 липня 2019, 09:55
 

Індія за 56 хвилин до запланованого старту відклала запуск до Місяця свого космічного апарату Chandrayaan 2 з посадковим модулем і місяцеходом.

Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень, передає "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з технічною проблемою, що виникла за годину до запуску, в якості запобіжного заходу запуск "Чандраян-2" скасований. Нова дата запуску буде оголошена пізніше", - йдеться в повідомленні.

Запуск автоматичної міжпланетної станції планувалося здійснити за допомогою триступеневої ракети GSLV Mk-III з пускового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота в Бенгальській затоці.

У разі успішної місії Індія стала б четвертою країною в світі після СРСР, США і Китаю, яка здійснила м'яку посадку свого космічного апарату на поверхню Місяця.

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космічна галузь космос Індія

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