У Зеленського кажуть, що Данилюк і Абромавичус "зрозуміють" свою люстрацію

Партія "Слуга народу" готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олександра Данилюка та Вадима Пристайка у випадку розширення закону про очищення влади на посадовців часів президентства Петра Порошенка.

Про це повідомив керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ну, тут "ліс рубають – летять друзки"... Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія. Треба буде цьому загальному принципу підкоритися", – сказав керівник штабу.

Він заперечує, що це буде "не по-людськи" стосовно членів команди президента.

Нагадаємо:

11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.

12 липня на сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроекту.