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Huawei представила свій 5G-смартфон

Субота, 13 липня 2019, 17:35
 

Компанія Huawei представила смартфон Mate 20 Х, що підтримує мережі 5G.

Про це пише Liga.net.

Гаджет отримав екран діагоналлю 7,5 дюйма, мобільний пристрій працює на ОС Android 9.0. Презентація смартфона пройшла в найбільшому торговому центрі міста Ель-Фарванія, Кувейт.

У гаджеті встановлений процесор HiSilicon Kirin 980, модем Balong 5000, що підтримує стандарт 5G, 6Гб оперативної пам'яті, внутрішній накопичувач на 128 Гб і роз'єм для карт пам'яті об'ємом до 256 Гб.

Вводити текст можна буде за допомогою спеціального стилуса. З тильного боку встановлені три камери в 40, 20 і 8 Мп. Камера для селфі дасть зображення в 24 Мп.

Акумулятор має ємність 4,200 мАг і підтримує швидку зарядку. Смартфон працює на операційній системі Android 9.0.

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