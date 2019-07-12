Близько 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту - КМДА

Уже цього року в Києві розпочнеться паспортизація житла, завдяки чому мешканці столичних будинків зможуть дізнатись про стан свого житла, більша частина якого потребує ремонту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

На сьогоднішній день майже половина житлових будинків у країні мають незадовільний фізичний стан. І паспортизація таких будинків, визначення їхніх "слабких місць", обсягів коштів на ремонт є дуже важливим моментом, зазначили у прес-службі.

У столиці України паспортизація житла стартує вже цього року. Це дозволить оцінити стан житла і його ринкову вартість.

"Квартира як об’єкт нерухомості – це наш капітал, вона має свою ринкова вартість, і від того, в якому стані будинок, залежить ринкова вартість нашої квартири", - пояснила міська влада.

А без достовірної інформації про стан будинку власники квартир не можуть приймати об’єктивних рішень, підкреслили у мерії.

Також зазначається, що паспортизація має відбуватися "з використанням сучасних підходів", а "замість купи паперу має працювати "зручна електронна платформа з Web-доступом для кожного киянина".

"Тоді кожен власник паспортизованого житла зможе дізнатись про стан будинку, його специфіку, економічні характеристики, і, зважаючи на це, будинкові громади зможуть приймати певні рішення щодо створення ОСББ, проведення капремонтів будинку, модернізації, енергоефективності", - пояснили у КМДА.

Також у прес-службі розповіли, що наразі близько 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту.

"Не латкового чи на окремій ділянці, а комплексного капітального ремонту. Орієнтовна сума необхідних коштів – 10 мільярдів гривень", - зазначається у повідомленні.

Також у міській держадміністрації підкреслили, що це - колосальні витрати для міського бюджету.

"У фінансуванні мають бути поєднані зусилля держави, муніципалітету і будинкової громади, тобто власників квартир, і тільки тоді можливо забезпечити колосальну потребу в ремонтах, яка сьогодні є", - підкреслили в КМДА.

Із цією метою було створено робочу групу, яка має напрацювати рекомендації до чинного законодавства спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Це дозволить зробити питання ремонтів житлових будинків пріоритетним у державній політиці, резюмували у мерії.

Як повідомлялося, на сьогоднішній день держава створила для людей законодавче поле, в якому власники багатоквартирних будинків можуть об’єднуватись для того, щоб навести лад у цих будинках. Тобто монополії у сфері управління багатоквартирними будинками більше не існує.

Про те, як створити ініциативну групу, обрати управителя та інше читайте у колнці: Пора усвідомлювати себе власниками житла.

Економічна правда