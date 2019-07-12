SkyUp пропонує пасажирам затриманого майже на дві доби рейсу по 100 доларів

SkyUp запропонував пасажирам рейсу PQ 748 Барселона-Харків від 19 червня, затриманого майже на дві доби, компенсацію в розмірі 100 доларів на пасажира замість 400 євро, які їм покладаються згідно з європейськими правилами перевезень.

Про запропонований розмір компенсації йдеться в розсилці авіаперевізника, передає avianews.

При цьому використати гроші мандрівники зможуть лише для оформлення наступних перельотів зі SkyUp.

Водночас, згідно регуляції Євросоюзу №261/2004, обов'язкової для всіх авіакомпаній ЄС, а також іноземних авіаперевізників при виконанні рейсів із країн ЄС, у разі скасування рейсу менш ніж за 14 днів до вильоту пасажири можуть розраховувати на компенсацію від 250 до 600 євро. Ціна компенсації залежно від дальності рейсу.

Одночасно з цим практика європейських судів прирівнює затримку від 3-х годин із прибуттям у кінцеву точку маршруту до скасування рейсу.

Авіаперевізник може не платити компенсацію в результаті форс-мажору, якщо затримка пов'язана з обставинами, які перебувають поза його контролем, наприклад, поганими погодними умовами або страйком персоналу.

У листі SkyUp причиною тривалої затримки рейсу названа несправність системи внутрішнього зв'язку між кабіною пілотів і бортпровідників, при якій виконання польоту неможливо згідно з правилами Boeing.

"Ми направили всі зусилля на усунення несправності. Рішення проблеми затягнулося, так як це складний процес. Систему довелося збирати заново. Одну частину для неї везли з Амстердама, інша прибула з України", - йдеться в листі SkyUp.

У 2015 році Європейський суд виніс рішення про те, що авіакомпанії не можуть списувати на форс-мажор технічні неполадки літаків, відмовляючи на цій підставі у виплаті компенсацій пасажирам у разі скасування або тривалої затримки рейсу.

Згідно з тлумаченням суду (Judgment in Case C-257/14 Corina van der Lans v Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV), технічну поломку дійсно можна трактувати як форс-мажор, але у випадках, не властивих нормальному здійсненню діяльності авіаперевізника і знаходяться поза контролем авіакомпанії.

Наприклад, це може бути виявлення прихованого виробничого дефекту, що впливає на безпеку польоту, або пошкодження літака актами саботажу або тероризму.

Водночас, на думку суду, оскільки експлуатація літака неминуче призводить до технічних проблем, авіаперевізники стикаються з цим під час своєї діяльності. У зв'язку з цим поломки, виявлені під час технічного обслуговування або ті, що виникли в разі відсутності такого обслуговування, не можуть вважатися форс-мажором.

Таким чином, враховуючи довжину рейсу, згідно з європейськими правилами пасажири SkyUp рейсу PQ 748 мають право на отримання компенсації 400 євро, а не 100 доларів, як запропонував авіаперевізник, зазначає джерело.

Нагадаємо:

Раніше рейс PQ 672 Катанія - Київ авіакомпанії SkyUp не зміг вчасно вилетіти через технічні неполадки.

Ще раніше SkyUp оголосив про затримку восьми рейсів.

Економічна правда