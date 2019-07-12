Фонд гарантування достроково погасив перед Мінфіном ще 2,6 мільярда боргу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб достроково погасив черговий вексель на суму 2,6 мільярда гривень і повністю розрахувався за першим кредитним договором з Міністерством фінансів на загальну суму 10,12 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Залишок боргових зобов'язань у вигляді векселів становить 49,44 млрд грн. Як наголошується в повідомленні, за цією заборгованістю в майбутньому потрібно буде сплатити понад 67,44 млрд грн процентних витрат.

"За рахунок чотирьох дострокових погашень Фонд скоротив витрати на сплату відсотків за векселями на 12,34 млрд грн. Однак, сума загальних майбутніх витрат за борговими зобов'язаннями Фонду є занадто великою, в першу чергу, за рахунок процентних витрат, які значно перевищують суму самого кредиту", - зазначила директор фінансового департаменту Фонду Олена Нужненко.

"Тому, як першочергове стратегічне завдання, Фонд для себе визначив питання реструктуризації заборгованості за відсотками по кредитах Міністерства фінансів. Фонд планує за сприяння Світового банку та ЄБРР залучити до реалізації цього завдання експертів вищої кваліфікації", - додала глава департаменту.

За даними Фонду, на сьогоднішній день погашені понад 40 млрд грн кредитних зобов'язань: 20,15 млрд грн - погашення кредитів НБУ, 10,12 млрд грн - погашення кредитів Міністерства фінансів, близько 11 млрд грн - сплачені відсотки, з них 5,53 млрд грн направлено в бюджет як відсотки за векселями Фонду.

При цьому борг перед НБУ погашений повністю.

Економічна правда