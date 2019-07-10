Велика мережа виномаркетів "Поляна" закрилась

В Україні закрилася мережа виномаркетів "Поляна", експерти вважають, що причина тому - занадто швидкий розвиток, невдалий формат і висока конкуренція на ринку.

Про це розповіли НВ Бізнес три джерела: два директори торгових мереж і керівник компанії, яка займається дистрибуцією алкогольних напоїв.

"Останній магазин, який знаходився на вул. Глибочицькій у Києві, був закритий трохи більше місяця тому", - розповів керівник компанії-дистриб’ютора.

Номери телефонів, зазначені на сайті мережі "Поляна", не відповідають, а приміщення центрального офісу та магазину на вул. Обсерваторній, 12-А зараз здається в оренду за 300 тис. грн на місяць.

Перший магазин мережі Поляна відкрився у 2009 році, через два роки після появи магазину GoodWine, згадує співвласник GoodWine Дмитро Кримський.

"Дистриб’юторам здавалося, що досить відкрити спеціалізований винний магазин і він відразу стане успішним", - розповідає Кримський.

Тоді "Поляна" належала компанії "Марком", яка була офіційним дистриб'ютором коньяку Hennessy і близько 70% поставок в Україну вин Нового світу.

"Марком" належала підприємцю Іллі Грінбергу.

Проект дуже динамічно розвивала компанія "Поляна Україна Груп": у 2013 році мережа управляла 35 магазинами не тільки в Києві, а й у містах-мільйонниках.

"Мережа планувала розвиватися по франчайзингу. Вимоги до бізнесменів, які хотіли відкривати магазини під ТМ "Поляна", були дуже жорсткими. Тому компанія уклала всього один-два договори на розвиток під її брендом", - розповів глава директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

Крім "Поляни", Грінберг розвивав мережу магазинів із продажу елітних продуктів харчування, володів столичним рестораном Lavinia.

Однак після 2014 року у бізнесмена почалися проблеми. У цей період закрилися мережі магазинів і ресторан, потім "Марком" втратив право на ексклюзивну дистрибуцію Hennessy. З роздрібних мереж залишилася тільки "Поляна", а сам Грінберг неодноразово підкреслював, що вже не має відношення до цієї мережі.

Зараз Грінберг дійсно не значиться серед власників мережі. Компанія "Поляна Україна Груп", за даними Єдиного реєстру юридичних осіб, належить Сергію Токарєву і британської компанії "Мідоу Холдинг Енд Ресонсез Ел Пі".

"Поляну" очолює Юрій Серебров, який раніше працював директором "Маркома".

Експерти зазначають, що "Поляна" допустила декілька помилок.

"У мережі була дуже швидка експансія, при якій складно контролювати бізнес. У кожному магазині потрібен сильний керівник, але знайти їх складно. Мережа росла в кількості, але продажі, наскільки мені відомо, не збільшувалися. Це була дуже нестабільна модель", - каже Кримський.

Кривонос вважає, що "Поляна" не потрапила у формат, який користувався найвищим попитом.

"Вони не дотягували до площі і асортименту GoodWine і водночас були більші, ніж популярний зараз OkWine", - розповідає він.

"Поляна" робила ставку на власний імпорт, рідко працювала з постачальниками на стороні, що знаходило відображення на асортименті компанії. У цій ситуації дуже складно боротися з конкурентами - іншими мережами з продажу алкогольних напоїв та супермаркетами з продажу продуктів харчування, деякі з яких самостійно завозять алкоголь.

За словами директора мережі OkWine Ірини Дейнеги, "конкуренція на ринку дуже жорстка і зараз необхідно постійно працювати з покупцями через соціальні мережі, пропонувати новинки, проводити акції".

Нагадаємо, раніше власник GoodWine розповідав, що і багаті, не дуже публічні і публічні люди, купують контрабанду.