У Києві створять мережу прокатів велосипедів: обрано інвестора

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У столиці обрали інвестора для впровадження мережі громадських прокатів "bike-sharing", який обладнає 264 пунктів прокату із 2000 велосипедів у десяти районах міста.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю "Некстбайк Київ".

"Переможець інвестконкурсу зобов’язується створити мережу з 264 пунктів прокату із 2000 велосипедів. Пункти прокату велосипедів мають бути розташовані в десяти районах столиці", – зазначається у повідомленні.

Орієнтовна вартість реалізації проекту зі створення мережі "bike sharing" становить близько 33 млн грн, додали у КМДА.

За умовами конкурсу, велосипед повинен бути обладнаний:

смарт-замком, який блокує механізм велосипеда та не дає можливості пересуватися на ньому без здійснення оплати, попереджаючи при цьому крадіжку;

програмним забезпеченням, яке дає можливість здійснювати оплату послуг прокату та розблоковувати смарт-замок велосипеда;

GPS-трекером, що відслідковує точне місцезнаходження велосипеда.

"Розміщення велосипедів буде вже стандартним для киян і гостей столиці – нанесення синьої розмітки на асфальті. Створення додаткових конструкцій не знадобиться", – зазначили у прес-службі.

У мерії нагадали, що наразі в столиці 32 локації, на яких знаходяться 200 велосипедів. Цей сервіс користується популярністю у киян та гостей міста - за минулий рік ним скористалися майже 10 тисяч раз.

Нагадаємо, що сервіс "Bike sharing" від NextBike було запущено у Києві у серпні 2018 року.

"Bike sharing" – це система прокату, яка дає змогу орендувати велосипед на одній із автоматизованих станцій, а після поїздки повернути велосипед у будь-який пункт прокату, встановлений у цьому самому місті.

Економічна правда