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Авіакомпанія SkyUp отримала восьмий літак

Неділя, 9 червня 2019, 12:07
 

Восьмий літак SkyUp з реєстраційним номером UR-SQG прибув в київський аеропорт Бориспіль 7 червня.

Про це avianews повідомив співвласник авіакомпанії Олександр Альба.

За інформацією з українського реєстру цивільних повітряних суден, борт випущений в 1999 році, має заводський номер 30071. Раніше польоти на цьому літаку виконували китайські авіакомпанії China Southwest Airlines і Air China.

Після завершення експлуатації в Китаї літак хотіла використовувати російська авіакомпанія "Якутія" під реєстрацією VP-BGA. Він був пофарбований в ліврею авіаперевізника, але польотів в "Якутії" не виконував.

Літак авіаперевізник позиціонує як резервний, який буде виконувати Ad-Hoc чартери - разові чартери на замовлення корпоративних клієнтів. Раніше авіакомпанія планувала його отримати до кінця травня.

Згідно з оголошеними планами, перший рейс борт UR-SQG повинен був зробити вже 8 червня 2019 року за маршрутом Київ - Шарм-ель-Шейх.

Після надходження восьмого літака флот SkyUp включатиме шість Boeing 737-800 і один Boeing 737-700, пофарбованих в стандартну ліврею авіакомпанії, і один Boeing 737-700, який має спеціальну ліврею футбольного клубу "Шахтар".

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