Поліція закупила автомобілі Skoda на 182 мільйони гривень

Національна поліція України 28 травня за результатами тендеру замовила ТОВ "Єврокар" легкових автомобілів на 181,90 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Цьогоріч поставлять 450 авто спецпризначення Євро-5 2019 року випуску зі світлодіодною панеллю-балкою "Стріла Ultra Slim 118-84Led" та радіостанцією "Motorola DM 1400".

Зокрема, планується купити 100 білих седанів Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 439 тис гривень, 100 білих седанів Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 400 тис гривень та 250 білих седанів Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kw 5MG по 392 тис гривень.

На сайті "Єврокару" вони дорожчі: Octavia коштує 472 тис гривень, а Rapid – 405 тис гривень.

Крім того, у травні Управління автомобільного транспорту Донецької ОДА купило в іншої фірми таку саму Skoda Octavia А7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG за 565 тис гривень.

Гарантійний строк на автомобілі та додаткове обладнання становить два роки.

Сума угод на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 188,17 млн гривень.

ТОВ "Форвард Автоцентр" не допустили до аукціонів за відсутність копії договору з виробником про надання повноважень учаснику постачати Skoda Rapid і Skoda Octavia.

Конкурентами були ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" Михайла Городових і Сергія Калюша, а також ТОВ "Ніко Прайм Мегаполіс" або ТОВ "Ніко Авант".

Останні дві компанії належать ТОВ "КУА "Ковін Капітал" Володимира Гнатишина і ТОВ "Ніко Авто Холдінг (Україна)" Івана Ніколайчука та офшора "Ніко Холдінг Енд Інвестмент Лімітед" (Кіпр).

Гнатишин раніше був бізнес-партнером нинішнього міністра юстиції Павла Петренка, одного з найближчих соратників лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка.

Київська фірма "Єврокар" належить Олегу Боярину, який також володіє закарпатським заводом великовузлового збирання ПрАТ "Єврокар", а також ТОВ "Єврокар Сервіс", ТОВ "Автоцентр Київ", ПрАТ "Атолл Холдінг" та іншими автомобільними фірмами.

Усього з 2009 року переможець отримав підрядів переважно в поліції на 479,80 млн гривень.