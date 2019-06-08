За допомогою Google Maps можна відстежити швидкість руху авто

Компанія Google додала спідометр в реальному часі в свій додаток Google Maps, що дозволяє стежити за швидкістю руху на автомобілі.

Про це пише ITC.

Ця функція доповнює недавно анонсований режим повідомлень про обмеження швидкості.

Відображення поточної швидкості руху можна активувати в меню налаштувань, а саме повідомлення демонструється в лівому нижньому кутку програми під час поїздки на авто.

Ця функція - лише одна з багатьох, які потрапили в Google Maps після початкової появи в додатку Waze, який Google купила ще в 2013 році.

Серед інших таких можливостей можна назвати повідомлення про обмеження швидкості, повідомлення про аварії, повідомлення про камери контролю швидкості.

Поки що спідометр в Google Maps доступний не для всіх користувачів. Про доступність нової функції вже повідомляли користувачі в Аргентині, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канаді, Чехії, Фінляндії, Німеччини, Індії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Швеції, Тайвані, Великобританії і США.

Також повідомляється, що ця функція в даний час недоступна в Android Auto, але є в додатку Auto.