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Регулятор попередив про ризики нової постанови Кабміну щодо електроенергії

П'ятниця, 7 червня 2019, 20:50

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує доопрацювати проект постанови Кабінету міністрів про покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як зазначили в прес-службі, реалізація рішення уряду від 5 червня принесе додаткове навантаження на промисловість та бюджет приблизно на 37 млрд грн на рік.

Крім того, його неможливо реалізувати раніше ніж 1 жовтня.

У НКРЕКП також прогнозують наступні наслідки набрання чинності даною постанови:

Банкрутство та ліквідація постачальників електроенергії населенню,

Загроза фінансової стабільності Операторів системи передачі та розподілу,

За рахунок АЕС та ГЕС неможливо забезпечити доступною електроенергією населення Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

У НКРЕКП вважають, що реалізація можлива при врахуванні таких положень:

Продаж не менше 80% електроенергії, виробленої АЕС, за прямими договорами за фіксованою ціною,

Продаж не менше 50% електроенергії, виробленої ГЕС, за прямими договорами за фіксованою ціною,

Замість тарифу НЕК "Укренерго" забезпечити джерело компенсації різниці в цінах за рахунок додаткового доходу НАЕК "Енергоатом".

 

Нагадуємо:

Кабінет міністрів поклав публічні спецзобов’язання з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі "Укренерго".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час прийняття документа заявив, що таким чином уряд запобігатиме зростанню ціни для населення на новому ринку.

Згідно з проектом постанови, "Енергоатом" буде продавати на електронних аукціонах для цілей виконання PSO не більше 60% своєї електроенергії, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця електроенергія буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленого Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, рівня.

При цьому, згідно з рішенням уряду, ПУП будуть купувати на аукціонах не більше 80% е/е, необхідної для забезпечення побутових споживачів.

Решта - компенсується за рахунок тарифної виручки "Укренерго".

Обсяги PSO буде визначати НКРЕКП.

Економічна правда

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електроенергія НКРЕ Кабмін

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