Україна має найбільше працюючих бурових верстатів у Європі
Україна вперше включена до всесвітньо відомого індексу працюючих бурових верстатів Baker Hughes GE Rig Count.
Про це Європейській правді повідомляє Асоціація газовидобувних компаній.
Згідно звіту, наша країна займає лідируючу позицію у Європі щодо кількості задіяних у бурінні верстатів.
Станом на травень, у Європі працювало 186 бурових верстати (44 –морські платформи), з них майже половина – 84 – бурили в Україні. Для прикладу, слідом за Україною у рейтингу йдуть Туреччина(20 працюючих верстатів) та Великобританія (16).
У минулому році Україна видобула 21 млрд куб. м газу, 90% обсягів буріння прийшлося на східний нафтогазоносний регіон, де переважна більшість запасів газу зосереджена на глибині понад 3 км, сягаючи 6 км і більше.
Індекс Rig Count проводиться провідною американською нафтогазовою сервісною компанією Baker Hughes із 1944 року. У світі він вважається значущим показником активності нафтогазовидобувної індустрії та головним барометром споживання та попиту вуглеводнів. Статистичні дані індексу публікуються у провідних економічних виданнях та включені до багатьох галузевих звітів.
Зазначається, що за останні три роки Україна провела важливі реформи у вітчизняному газовидобутку, що відобразилося в покращенні регуляторного поля та модернізації профільного законодавства.
"Ці зміни вже помічають не лише українські, а й іноземні інвестори – наша країна стає все більш привабливою в їхніх очах. Включення України до індексу BHGE Rig Count є надзвичайно важливим, адже показує пожвавлення на вітчизняному ринку та слугує хорошим індикатором для приходу в Україну провідних газовидобувних та сервісних компаній", - зазначив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній Роман Опімах.
Нагадаємо, що у 2018 році уперше за роки незалежності Укргазвидобування законтрактувало десятки сучасних бурових верстатів, серед іншого компанія отримала перший німецький верстат Bentec.
Читайте більше у колонці ЕП: "Результати 2018-го у газовому заліку".
Економічна правда
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