Епідемія чуми свиней поширюється світом та триватиме десятки років — Bloomberg

Смертельний вірус свиней, який прийшов до Європи з Африки, тепер руйнує китайську індустрію свинини обсягом 128 мільярдів доларів і поширюється на інші азіатські країни.

Про це пише Bloomberg.

Вірус, що викликає геморагічні захворювання, дуже вірулентний та стійкий, і поширюється декількома шляхами. Вакцини проти нього не існує. Хоча вірус свиней не завдає шкоди людям, навіть якщо вони їдять зіпсовану свинину, рівень смертності серед свиней загрожує галузі свинарства.

У Китаї він поширюється серед 440 мільйонів свиней, що становить половину від загальної кількості на планеті.

Прогнозується, що кількість свиней, яких Китай буде відгодовувати в цьому році, скоротиться на 134 мільйони, або на 20%, з 2018 року - найгірший річний спад з тих пір, як міністерство сільського господарства США почало рахувати китайських свиней в середині 1970-х років .

Досвід боротьби Іспанії з цим вірусом показує, наскільки він небезпечний. В країні були введені суворі санітарні заходи і індустріалізована система виробництва свиней, але потрібно 35 років і допомога Європейського Союзу, перш ніж хвороба була ліквідована в 1995 році. Італійський острів Сардинія безуспішно намагається позбутися вірусу протягом чотирьох десятиліть.

Дослідження показують, що штам у Китаї дуже схожий на той, який поширювався в Росії та інших частинах Європи більше десяти років. Але вчені до цих пір не знають, яким шляхом він добирався до найбільш густонаселеної країни в світі. Не знаючи, як вірус проник, чиновникам Китаю буде складніше запобігти повторним щепленням.

Вірус наразі потрапив у Монголію, В'єтнам, Північну Корею та, можливо, в інші сусідні країни, яким не вистачає ресурсів для виявлення і боротьби з цією хворобою. Це збільшує ризик того, що вірус зможе потрапляти в Китай знову і знову.

За даними asf.vet.ua, в Україні в 2018 році зафіксовано 145 випадків зараження, в 2019 році - 22.