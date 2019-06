Епідемія чуми свиней поширюється світом та триватиме десятки років — Bloomberg

Смертельний вірус свиней, який прийшов до Європи з Африки, тепер руйнує китайську індустрію свинини обсягом 128 мільярдів доларів і поширюється на інші азіатські країни.

Про це пише Bloomberg.

Вірус, що викликає геморагічні захворювання, дуже вірулентний та стійкий, і поширюється декількома шляхами. Вакцини проти нього не існує. Хоча вірус свиней не завдає шкоди людям, навіть якщо вони їдять зіпсовану свинину, рівень смертності серед свиней загрожує галузі свинарства.

У Китаї він поширюється серед 440 мільйонів свиней, що становить половину від загальної кількості на планеті.

Прогнозується, що кількість свиней, яких Китай буде відгодовувати в цьому році, скоротиться на 134 мільйони, або на 20%, з 2018 року - найгірший річний спад з тих пір, як міністерство сільського господарства США почало рахувати китайських свиней в середині 1970-х років .

Досвід боротьби Іспанії з цим вірусом показує, наскільки він небезпечний. В країні були введені суворі санітарні заходи і індустріалізована система виробництва свиней, але потрібно 35 років і допомога Європейського Союзу, перш ніж хвороба була ліквідована в 1995 році. Італійський острів Сардинія безуспішно намагається позбутися вірусу протягом чотирьох десятиліть.

