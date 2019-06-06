Roshen у Литві скоротило виробництво і звільнило працівників - ЗМІ

Кондитерська корпорація Roshen у Литві, яку контролюєтсья екс-президентом Петром Порошенком, скоротила виробництво і звільнила частину співробітників у минулому році, а в цьому - інвестувала в модернізацію заводів в Україні.

Про це повідомляє видання Verslozinios.

"Клайпедська фабрика - частина міжнародної мережі підприємств групи Roshen, і виробництво в корпорації планується в масштабі всієї групи. В минулому році було прийнято рішення скоротити обсяги виробництва на Клайпедської фабриці, воно було обумовлено багатьма причинами, в тому числі - ефективністю обладнання та вартістю робочої сили ", - сказав глава Roshen Nord Жільвінас Урбонас.

Зазначається, що в 2018 році ВАТ "Рошен", що займається виробництвом карамелі в Клайпеді, продовжувало працювати у збиток. У результаті цього компанія втратила 333,5 тис. євро.

У 2017 році збиток компанії становив майже 84 тис. євро.

Також повідомляється, що підприємство погано працює починаючи з 2011 року і, за даними Реєстрового центру, у підприємства накопичилося 2,6 млн євро збитків.

Так, виручка Roshen становила 5,78 млн євро і була на 37% менше, ніж в 2017 році, коли оборот підприємства був 9,26 млн євро.

Нагадаємо, Roshen придбала литовську кондитерську фабрику Klaipedos konditerija в 2006 році.

Економічна правда