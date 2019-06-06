Страховий гігант іде з України після майже 20 років роботи

Дочірня компанія великої американської страхової корпорації American International Group (AIG) - АІГ Україна - припиняє свою діяльність.

Рішення акціонерів від 30 травня опубліковано в урядовій газеті Урядовий кур'єр, повідомляє Ліга.Фінанси.

Зазначається, що AIG звернулась до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, із заявою про анулювання її ліцензій і виключення інформації про фінансову установу з Реєстру фінансових установ країни.

Згідно з повідомленням, рішення є частиною глобальної стратегії AIG і стосується не тільки України.

Про те, що американська AIG згортає бізнес в Україні і Казахстані стало відомо в кінці 2016 року. СК АІГ Україна з тих пір не укладає нові договори страхування і не пролонгує старі.

AIG - світовий лідер на ринку страхування майна і загального страхування з 90-річною історією. Компанія працює більш ніж у 160 країнах і має понад 40 млн клієнтів.

АІГ Україна працює з 2000 року.

У 2016 році Reuters писав, що AIG продає частину своїх компаній у Латинській Америці, Центральній та Східній Європі канадській компанії Fairfax Financial Holdings.

Нагадаємо, в 2018 році міжнародна група компаній AXA, представлена в Україні компаніями "AXA Страхування" і "AXA Страхування життя", оголосила, що виходить з українського ринку.

Зазначалось, що AXAтакож продала свої українські компанії канадському фінансовому холдингу FairfaxFinancialHoldingLimited.

Економічна правда