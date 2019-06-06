Стало відомо, хто банкрутить меткомбінат зі сфери інтересів Ахметова

31 травня Господарський суд Дніпропетровської області виніс ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство Дніпровського металургійного комбінату (Кам'янське), який формально входить до складу корпорації Індустріальний союз Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні відділу корпоративних і майнових прав ДМК від 3 травня 2019 року, пише НВ.Бізнес.

Підприємство хоч і належить ІСД, але з 2017 року входить в сферу інтересів Групи Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новінського. Це проявляється не тільки в зміні каналів поставки сировини і збуту готової продукції, а й низкою судових позовів щодо стягнення багатомільярдної заборгованості з меткомбінату на користь ТОВ Метінвест Холдинг і Дніпровського КХЗ (Кам'янське), який може купити Група Метінвест.

Ініціатором банкрутства стало ТОВ Технобудмонтаж Груп (Київ), якому меткомбінат винен лише 2,45 млн грн.

У реєстрі судових рішень можна знайти, що з меткомбінатом за великі суми судилися не тільки ТОВ Метінвест Холдинг і Дніпровський КХЗ, а й маловідомі ТОВ Таффи Плюс (Маріуполь) та ТОВ Оптимал Трейд (Київ).

Якщо київська компанія була постачальником сировини для ДМК, то маріупольська стала кредитором ДМК в результаті переуступки частини заборгованості Метінвестом.

За схожою схемою кредитором Дніпровського МК стала ще одна маріупольська компанія Зета Інвест. Обидві компанії належать громадянам України, які формально не пов'язані з Метінвестом.

Але керівником Таффи Плюс до квітня 2018 року був Валерій Валерійович Команов. Людина з таким же ім'ям вказана у річній декларації Команової Галини Петрівни з Маріуполя. Там сказано, що її чоловік в 2018 році отримував дохід, працюючи на Дніпровському МК і ММК ім. Ілліча (Маріуполь). Можна припустити, що частина формально незалежних кредиторів все ж пов'язані з Групою Метінвест. Більш детальну інформацію можна буде дізнатися вже в процедурі ліквідації/санації.