КМДА не знайшла охочих побудувати "кам'яні джунглі" на Теремках за 3 мільярди

Комунальне підприємство "Спецжитлофонд" скасувало тендер на будівництво житлових будинків з об'єктами соціальної сфери очікуваною вартістю 2,95 мільярда гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Причиною скасування стало те, що пропозиції для участі в торгах не подала жодна компанія.

Згідно з умовами тендеру, планувалося замовити будівництво житлових будинків з об'єктами соціальної сфери, в тому числі за програмою "Доступне житло" і для забезпечення житлом учасників АТО, між вулицями Жулянською та Чабанівською в Голосіївському районі.

Ділянка будівництва розташована в Голосіївському районі і входить до складу 4-го мікрорайону житлового району "Теремки - III" на кордоні Києва та Київської області (територія села Гатне). Загальна площа території для будівництва становить 8,8527 га.

На ділянці розташовані споруди, що підлягають знесенню, а також зелені насадження, більшість з яких підлягає видаленню.

У першій частині кварталу будівництва планувалося звести 6 житлових будинків поверховістю 26 поверхів, у другій частині - 8 житлових будинків поверховістю 26 поверхів, а також один 6-секційний 10-поверховий житловий будинок.

Ділянка під забудову була передана КП "Спецжитлофонд" рішенням Київської міської ради від 6 липня 2017 року про надання ділянки для будівництва житлових будинків, в тому числі за програмою "Доступне житло", і об'єктів соціальної сфери, а також рішенням Київради від 20 грудня 2017 року про виділення землі для будівництва житлових будинків для забезпечення житлом учасників АТО і громадян, які перебувають на квартирному обліку.

За умовами тендеру, 15 багатоповерхівок повинні були бути побудовані до 2029 року. Початок аукціону було заплановано на 12 серпня, але він не відбудеться.

КП "Спецжитлофонд" підпорядковується Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації

Економічна правда