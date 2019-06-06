У Києві хочуть побудувати горизонтальний хмарочос

Архітектурне бюро Zotov&Co представило концепцію IT-парку, який може з'явитися в затоці Собаче гирло на столичній Оболоні.

Про це повідомляє Pragmatika.

Zotov&Co пропонують побудувати в цьому місці горизонтальний хмарочос, який би органічно вписувався в ландшафт.

Архітектори запропонували розмістити на півострові витягнуту будівлю у формі паралелепіпеда довжиною близько 700 метрів і шириною 39 метрів.

Щоб конструкція не створювала дисгармонії в місцевому пейзажі, вона повинна бути не більше 12 метрів у висоту - це приблизна висотність історичної забудови Києва і рослинності на півострові.

В одній частині будівлі буде передбачений майданчик для проведення масових заходів з напівпрозорим мультимедійним фасадом, крім публічного простору, який буде включати в себе офісні приміщення, ІТ-академію, школу, дитячий сад, готель, спортивну зону, басейн і спортзал.

Архітектори пропонують використовувати і площу даху, на якій можна розмістити сонячні батареї, посадити сад або город чи обладнати спортивний майданчик.