"Укрзалізниця" в обхід тендеру позичила олив у фірми нардепа-екс-регіонала

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" уклала договір позики олив та мастильних матеріалів обсягом 840 тонн з компанією "Міроіл", яку контролює колишній регіонал, а нині депутат від "Волі народу" Олександр Пономарьов.

Про це йдеться у витязі з протоколу засідання правління "Укрзалізниці", який є у розпорядженні ЕП.

Дозвіл на укладення такого договору був наданий правлінням "Укрзалізниці" на чолі з Євгеном Кравцовим.

"Сума договору не перевищує 40 млн гривень з ПДВ. Термін дії договору – до 31 грудня поточного року. Обсяг – 600 тонн оливи моторної М14-В2 та 240 тонн оливи моторної М14-Г2ЦС", - йдеться у документі.

Цікавим є той факт, що правління вирішило не прописувати штрафні санкції за невиконання умов договору.

У прес-службі "Укрзалізниці" на запит ЕП повідомили, що відповідний договір було укладено із компанією "Міроіл". Оціночна вартість наданої в позику оливи визначена самою компанією-позикодавцем. В УЗ запевняють, що така ціна відповідає середньоринковій.

Однак за даними директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, "Укрзалізниця" штучно обмежує конкуренцію на тендерах із закупівлі олив і купує їх з націнкою до 56% від ринкової ціни.

Через це, за розрахунками Куюна, залізничний оператор щорічно переплачує близько 150 млн гривень.

На питання про те, чому не було проведено тендеру на закупівлю вказаного обсягу олив, в УЗ заявили, що тендер оголошувався, але торги були заблоковані Антимонопольним комітетом.

"Тендер на закупівлю оливи моторної М-14В2 та М-14Г2ЦС було оголошено 7 квітня. Станом на 29 травня двоє торгів заблоковані АМКУ через надходження скарг учасників", - відповіли у компанії.

Відповідно до договору позики, до завершення терміну дії позичальник може повернути позикодавцю товар або еквіваленту товару суму коштів. В "Укрзалізниці" відповіли, що планують повернути товар відповідної якості та характеристик в повному обсязі.

Завод "Агрінол" належить близьким родичам Олександра Пономарьова. ФОТО: WWW.BL-UA.INFO

Компанія "Міроіл" – офіційний дилер заводу "Агрінол", який контролює колишній регіонал, а нині депутат від "Волі народу" Олександр Пономарьов.

За підсумками 2018 року "Агрінол" Пономарьова поставив "Укрзалізниці" 7,941 тисяч тонн мастильних матеріалів.

Ще 7,861 тисяч тонн забезпечили компанії із групи "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з оточенням нардепа від БПП, "адвоката Харкова" Олександра Грановського. Сам депутат спростовував свою причетність до цієї фірми.

Нагадаємо:

На початку 2018 року нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що компанія "Агрінол" Пономарьова постачала разом з ФСБ РФ та Міноборони України неякісне мастило для військової техніки ЗСУ.

За ухвалою Шевченківського райсуду, СБУ отримало дозвіл на доступ до банківської таємниці стосовно "Торгового дому Агрінол". В ухвалі, зокрема, йшлося про постачання цією компанією неякісного мастила, що призвело до виходу з ладу 20 танків.

Пономарьов заперечував, що його компанія разом із російськими спецслужбами постачала неякісне мастило для ЗСУ та заявив, що має необхідні документи, що свідчать про належну якість продукції.

Згодом Соболєв заявив, що має результати перевірок, які свідчать про інші причини виходу танків з ладу.

У травні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко направив до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності Пономарьова за "перешкоджання роботі журналістів у приміщенні Верховної Ради" (ч.1 ст.171 КК).

Утім, Регламентний комітет Верховної Ради визнав подання Генеральної прокуратури немотивованим.

Микола Топалов, ЕП