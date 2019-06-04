Облігації Італії можуть стати більш ризикованими, ніж грецькі — ЗМІ

Для європейських інвесторів тримати італійські облігації наразі може бути більш ризиковано, ніж грецькі.

Про це пише Bloomberg.

Capital Economics прогнозує, що прибутковість 10-річних паперів Греції, які протягом більшої частини цього десятиліття були для багатьох інвесторів активом, якого краще уникати, до кінця 2019 року буде нижче ставки за аналогічними італійськими облігаціями.

Це є одним з індикаторів того, що вони можуть стати більш безпечним об'єктом для вкладень.

Така оцінка пов'язана з триваючими суперечками між Італією та Європейським союзом з приводу бюджету, які нервують інвесторів, а також з поліпшенням бюджетних перспектив Греції.

"Облігації Італії менш стійкі, ніж грецькі. Якщо динаміка економічного зростання в Італії погіршиться, побоювання з приводу стійкості її боргу посиляться, підштовхуючи прибутковості вгору. У той час як в Греції ставки залишаться непорушними", - говорить Симона Гамбаріні, економіст Capital Economics.

Грецькі облігації подорожчали в цьому році, а їх прибутковість впала до рекордного мінімуму на тлі інтересу інвесторів до ризикових паперів, викликаного зниженням віддачі від захисних активів.

Ралі отримало додатковий імпульс після європейських виборів минулого місяця, результати яких спонукали прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса призначити дострокові вибори в країні на 7 липня, що відкриває можливість для приходу до влади більш дружнього до ринків уряду.

Італія, навпаки, залишилася в стороні від глобального ралі облігацій.

Поновилися побоювання, що дефіцит бюджету країни перевищить 3%-вий ліміт ЄС в наступному році, і це сприяло збереженню значного спреда прибутковості до бондів Німеччини з моменту спалаху напруженості восени 2018 року.